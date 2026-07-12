Соединённые Штаты атаковали 140 иранских объектов в третью волну ударов

Соединённые Штаты поразили около 140 военных целей на территории Ирана в ходе новой атаки, проведённой в ночь на 12 июля. В Центральном командовании США заявили, что операция стала ответом на нападение иранских сил на очередное коммерческое судно в Ормузском проливе.

ВС США нанесли удар по 140 иранским объектам. Видео © X / U.S. Central Command

«Вооружённые силы США нанесли удары примерно по 140 иранским военным объектам высокоточными боеприпасами, запущенными с самолётов-истребителей наземного и морского базирования, беспилотных летательных аппаратов и военно-морских судов. Цели включали иранские ракетные базы и объекты для беспилотных летательных аппаратов, военно-морские силы, склады боеприпасов, сети связи и места наблюдения за побережьем», — говорится в заявлении.

Американское командование отметило, что эта атака стала третьим раундом ударов за неделю. Всего за три ночи, по утверждению CENTCOM, были поражены более 300 целей. Ведомство также заявляет о том, что с начала мая американские силы помогли обеспечить проход более 800 коммерческих судов, перевозивших около 400 млн баррелей нефти.

Напомним, США ранее объявили о начале третьей серии ударов по Ирану, объяснив её нападением на гражданское судно в Ормузском проливе. По данным CENTCOM, в машинном отделении GFS Galaxy произошёл пожар, из-за которого судно лишилось возможности продолжить рейс. Один из членов гражданского экипажа числится пропавшим без вести. В Вашингтоне заявили, что до начала новой операции Тегерану предоставили возможность подтвердить выполнение меморандума о взаимопонимании, принятого после предыдущих атак на коммерческие суда.