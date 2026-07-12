США объявили о третьей за неделю серии ударов по Ирану

США объявили о новой военной операции против Ирана, объяснив её нападением на гражданское судно в Ормузском проливе. Согласно заявлению Центрального командования ВС США, удары стали третьими за неделю и последовали после атаки на контейнеровоз GFS Galaxy.

«Сегодня в 19:15 по восточному времени (ET) силы Центрального командования США приступили к нанесению третьей серии ударов по Ирану на этой неделе после того, как подразделения КСИР совершили вопиющее нападение на контейнеровоз GFS Galaxy под кипрским флагом, следовавший через Ормузский пролив», — говорится в сообщении.

По данным CENTCOM, в машинном отделении GFS Galaxy произошёл пожар, из-за которого судно лишилось возможности продолжить рейс. Один из членов гражданского экипажа числится пропавшим без вести. В Вашингтоне заявили, что до начала новой операции Тегерану предоставили возможность подтвердить выполнение меморандума о взаимопонимании, принятого после предыдущих атак на коммерческие суда.

Ранее ВВС США активизировались над акваторией Оманского залива и сопредельных территорий на фоне эскалации напряжённости в отношениях между Вашингтоном и Тегераном. В небе зафиксировали минимум три летательных аппарата-заправщика: два KC-135R Stratotanker и один KC-46A Pegasus. Кроме того, в зоне наблюдения обнаружили самолёт дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3B Sentry.