КСИР: Ормузский пролив закрыт до окончания вмешательства США в регионе

Иран закрыл Ормузский пролив, пока США не прекратят вмешательство в регионе. Об этом пишет телеканал Press TV со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции.

«Ормузский пролив закрыт до дальнейшего уведомления, и до прекращения вмешательства США в этом регионе проход судов через него не будет разрешён. Военно-морские силы КСИР предупреждают, что если враг под предлогом этого инцидента — который он сам и спровоцировал — совершит какой-либо новый акт агрессии, это повлечёт за собой жёсткий ответ, и новые базы врага в регионе станут мишенями для ударов», — говорится в сообщении.

Иранская сторона также сообщила о судне, которое попыталось пройти через Ормузский пролив по несанкционированному маршруту. По версии КСИР, оно отключило системы, из-за чего возникла угроза безопасности на море. В сообщении, опубликованном телерадиовещательной корпорацией IRIB, говорится, что по судну были сделаны предупредительные выстрелы. После этого оно было остановлено.

Ранее администрация США потребовала от Ирана публично признать Ормузский пролив открытым и прекратить обстрелы коммерческих судов. Вашингтон настаивает на том, чтобы Тегеран выступил с соответствующим заявлением. Иной источник заявил, что США угрожают Ирану тяжёлыми последствиями в случае отказа выполнить требование.