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10 июля, 20:15

Al Hadath: Встреча делегаций США и Ирана пройдёт в Пакистане 12 июля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / max.ku

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / max.ku

Согласно информации телеканала Al Hadath, 12 июля запланировано возобновление технических консультаций между делегациями Ирана и Соединённых Штатов. По данным источника, технические группы встретятся в Пакистане.

«Команды США и Ирана на техническом уровне встретятся в Пакистане 12 июля», — поведал каналу источник. Конкретные вопросы, вынесенные на обсуждение, не уточняются.

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США приостановили удары по Ирану после двухдневной военной операции, однако окончательного перемирия между странами нет. Соединённые Штаты нанесли новые удары по Тегерану, КСИР ответил атаками на американские объекты. Что происходит 10 июля, открыт ли Ормузский пролив и будет ли война — в материале Life.ru.

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Алена Пенчугина
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