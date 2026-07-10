Раскрыты потери США после удара Ирана по базам в Бахрейне и Кувейте

Корпус стражей исламской революции нанёс удары по 85 военным объектам США, расположенным на территории Бахрейна и Кувейта. Кроме того, иранские военные отчитались об уничтожении на юге страны американского ударного беспилотника MQ-9 Reaper. Очередной виток эскалации на Ближнем Востоке проанализировали эксперты китайского издания Sohu, передаёт РИА «ФедералПресс».

По информации аналитиков, стоимость одного такого аппарата оценивается примерно в 19 млн долларов, а с учётом дополнительного оборудования — оптико-электронных систем и радаров — цена может достигать 30 млн долларов. Полноценная боевая система со спутниковой связью обходится американскому бюджету уже более чем в 50 млн долларов. Потеря даже одного такого дрона наносит серьёзный урон, а с начала противостояния Вашингтон лишился уже более десяти MQ-9 Reaper, часть из которых, предположительно, сбита иранскими комплексами ПВО «Хордад-15».

Наиболее пострадавшим объектом, по данным из Пекина, стала база пятого флота США. Отдельные наземные сооружения получили значительные повреждения, восстановление которых потребует крупных вложений. Сообщается также о серьёзных потерях среди американских военнослужащих, однако Пентагон, как обычно, не раскрывает официальных цифр.

В Тегеране атаку назвали ответом на удары США. Американский лидер, в свою очередь, объявил о срыве перемирия и бесперспективности переговоров, опубликовав видео с кадрами нанесённых по Ирану ударов. В ответ иранский штаб вооружённых сил пригрозил «разрушительным ответом».

Китайские эксперты прогнозируют, что противостояние продолжится в формате чередующихся обострений и попыток перемирия. Главной точкой риска они считают ситуацию в районе Ормузского пролива — любой новый инцидент там способен спровоцировать очередной виток столкновений. При этом, несмотря на взаимные удары, стороны пока избегают полномасштабной войны, удерживая конфликт в ограниченных рамках.

Напомним, корпус стражей исламской революции заявил, что в ответ на удары США по Ирану его военно-морские и воздушно-космические силы нанесли ракетно-беспилотные удары по 85 американским военным объектам в порту Салман, в зоне базирования Пятого флота США в Бахрейне и на авиабазе Али ас-Салем в Кувейте.