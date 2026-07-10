США ударили по Ирану, КСИР атаковал американские объекты: что происходит и начнётся ли большая война

США приостановили удары по Ирану после двухдневной военной операции, однако окончательного перемирия между странами нет. Американские силы за две серии атак поразили более 170 целей, включая системы ПВО, береговые радары, склады ракет и беспилотников, командные пункты и катера Корпуса стражей исламской революции. Иран ответил ударами по объектам, связанным с американскими военными, в Кувейте, Катаре, Бахрейне и Иордании.

Новых ударов США в ночь на 10 июля не зафиксировано. Технические контакты между Вашингтоном и Тегераном продолжаются, однако обе стороны сохраняют возможность возобновить боевые действия. Движение судов через Ормузский пролив практически остановилось, хотя официально водный путь полностью не закрыт.

Карта ударов США по Ирану и заявленных ответных атак Тегерана по объектам в регионе на 10 июля 2026 года. Инфографика © Life.ru

Главное к 13:00 мск 10 июля

США пока не наносят новые удары по Ирану, но американские силы остаются в готовности продолжить операцию.

Иран заявил об атаках на американские военные объекты в странах Персидского залива и Иордании.

Ормузский пролив официально не закрыт, однако движение танкеров и газовозов почти остановилось.

Переговоры между США и Ираном не прекращены, но прежнее соглашение о перемирии фактически не работает.

Нефть Brent торгуется около 76 долларов за баррель и завершает неделю ростом примерно на 5%.

Что происходит между США и Ираном сейчас

Новый виток конфликта начался после атак на три коммерческих судна в районе Ормузского пролива. Вашингтон возложил ответственность за произошедшее на Иран и заявил, что действия Тегерана нарушили условия временного соглашения о прекращении ударов.

7 июля американские силы атаковали более 80 объектов в Иране. По данным Центрального командования США, целями стали системы противовоздушной обороны, командные сети, береговые радары, противокорабельные комплексы и более 60 малых катеров КСИР в районе пролива.

8 июля США провели ещё одну серию ударов примерно по 90 иранским военным объектам. Американская сторона заявила, что операция должна лишить Иран возможности атаковать международное судоходство.

Иран назвал действия США агрессией и начал ответную операцию. КСИР и иранская армия сообщили об ударах по американским военным объектам и системам ПВО, размещённым в государствах региона.

К утру 10 июля интенсивность боевых действий снизилась. Американские представители сообщили, что в течение нескольких часов новых ударов по Ирану не наносилось. Одновременно продолжились технические контакты, которые могут стать основой для очередной паузы в боевых действиях.

Почему США ударили по Ирану

Непосредственным поводом стали атаки на коммерческие суда около Ормузского пролива. Американские власти утверждают, что иранские силы обстреляли три танкера и тем самым поставили под угрозу один из важнейших торговых маршрутов мира.

После этого Вашингтон отменил разрешение, позволявшее Ирану в ограниченном объёме продавать нефть, и начал новую военную операцию. Дональд Трамп заявил, что американские удары стали ответом на атаки на суда и предупредил Тегеран о более жёстких последствиях при повторении подобных действий.

Основным спором остаётся контроль над Ормузским проливом. США настаивают на свободном проходе коммерческих судов по международному маршруту. Иран считает, что именно Тегеран должен определять безопасные коридоры и правила движения в проливе.

Из-за этого даже временное прекращение огня не решает основную причину противостояния. Любая новая атака на танкер может снова привести к американским ударам и ответной операции Ирана.

По каким объектам США ударили в Иране

Во время первой серии ударов американские силы атаковали:

системы противовоздушной обороны;

командные пункты и сети управления;

береговые радиолокационные станции;

противокорабельные ракетные комплексы;

катера Корпуса стражей исламской революции;

объекты, связанные с хранением ракет и беспилотников.

Во время второй серии атак список целей расширился. CENTCOM сообщил об ударах по объектам берегового наблюдения, складам ракет и дронов, военной инфраструктуре и системам обеспечения иранских вооружённых сил.

Таким образом, США старались не только ответить на атаки на суда, но и снизить способность Ирана контролировать пролив и наносить удары по морским целям. Это официальная версия Вашингтона.

Иранские государственные СМИ сообщили о 14 погибших и 78 пострадавших в пяти провинциях. Эти данные поступили от иранской стороны и пока не имеют полного независимого подтверждения.

Также сообщалось о повреждении железнодорожной инфраструктуры и попадании американского боеприпаса в район внешнего периметра АЭС в Бушере. О повреждении реактора или других ключевых объектов атомной станции не сообщалось.

Как Иран ответил на удары США

Иран заявил об атаках на американские военные объекты сразу в нескольких странах региона.

По версии иранской стороны, под удар попали системы Patriot в Кувейте, объект раннего предупреждения в Катаре и топливная инфраструктура армии США в Бахрейне.

В Иордании воздушную тревогу объявили после обнаружения запущенных из Ирана ракет. Иорданские власти сообщили о перехвате восьми ракет. Данных о погибших и серьёзных разрушениях не поступало.

Кувейт сообщил о перехвате крылатой ракеты, трёх баллистических ракет и десяти беспилотников. Один человек получил ранение обломками.

КСИР также утверждал, что запустил десять баллистических ракет по авиабазе Азрак в Иордании, которую используют американские военные. Масштаб повреждений независимо не подтверждён.

Заявления сторон о результатах ударов существенно различаются. США говорят об уничтожении большого числа иранских военных объектов, а Иран — о поражении американской инфраструктуры. Полностью проверить эти данные в условиях продолжающегося конфликта пока невозможно.

Закрыт ли Ормузский пролив 10 июля 2026 года

Ормузский пролив официально не закрыт, но движение через него почти остановилось.

Судовладельцы и страховые компании оценивают угрозу как крайне высокую после атак на танкеры и катарский газовоз. Часть судов развернулась, не доходя до пролива, другие остановились у побережья Омана в ожидании улучшения обстановки.

По данным отслеживания судов, 9 июля движение танкеров через пролив находилось практически на нулевом уровне. Отсутствие новых американских ударов ночью немного снизило напряжённость, но нормальное судоходство пока не восстановилось.

Иран утверждает, что разрешает проход только тем судам, которые следуют по установленным Тегераном маршрутам. КСИР заявлял, что за две недели объём движения удалось восстановить примерно до половины довоенного уровня.

США не признают право Ирана контролировать пролив. CENTCOM утверждает, что с начала мая американские силы помогли провести через него более 800 коммерческих судов, перевозивших около 380 миллионов баррелей нефти.

Фактически стороны спорят не только о безопасности судов, но и о том, кто будет устанавливать правила прохода через Ормузский пролив.

Почему Ормузский пролив так важен

Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Индийским океаном. Это главный морской маршрут для поставок нефти и газа из стран Персидского залива.

До начала войны через пролив проходило около 20 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки. Это примерно пятая часть мирового потребления жидкого топлива. Около 80% поставок направлялось в страны Азии.

Через Ормузский пролив также проходило более 110 миллиардов кубометров сжиженного природного газа в год. Маршрут обеспечивал вывоз примерно 93% катарского и 96% эмиратского СПГ. Сопоставимых альтернативных путей для этих объёмов газа нет.

Нефть можно частично перенаправить через трубопроводы Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов. Однако их свободная пропускная способность оценивается лишь в 3,5–5,5 миллиона баррелей в сутки и не способна полностью заменить Ормузский пролив.

Поэтому даже частичное ограничение судоходства приводит к росту стоимости фрахта, страхования танкеров и доставки топлива.

Что сказал Трамп об Иране

Дональд Трамп объявил прежнее соглашение с Ираном фактически прекратившим действие после атак на коммерческие суда. Он предупредил, что США будут отвечать значительно сильнее, если Тегеран продолжит удары.

При этом президент США заявил, что не ожидает полноценного возобновления войны и считает, что нынешний обмен ударами может закончиться быстро.

Таким образом, позиция Вашингтона сочетает военное давление и сохранение переговорного канала. США показывают готовность продолжать удары, но одновременно не отказываются от контактов с Ираном через посредников.

Трамп также допускал возобновление морской блокады Ирана и усиление давления на ключевую нефтяную инфраструктуру страны. Однако во время последних атак американские силы, судя по имеющейся информации, избегали прямых ударов по крупным нефтегазовым объектам. Именно это частично сдержало рост мировых цен на нефть.

Чего США добиваются от Ирана

Вашингтон требует, чтобы Иран прекратил атаки на торговые суда и не мешал свободному судоходству через Ормузский пролив.

Более широкие цели американской политики включают ограничение ракетных и беспилотных сил Ирана, ослабление его военно-морского потенциала и заключение соглашения по иранской ядерной программе.

В апреле Белый дом заявлял, что операция против Ирана должна уничтожить его возможности производить и применять баллистические ракеты и беспилотники, существенно ослабить флот и оборонную промышленность. После этого стороны договорились о прекращении огня и постепенном открытии Ормузского пролива.

Однако США и Иран по-разному поняли условия соглашения. Вашингтон считал, что пролив должен быть полностью открыт для международного судоходства. Тегеран настаивал, что безопасный проход должен осуществляться под его контролем.

Именно это противоречие стало одной из причин нового обмена ударами.

Что происходит с ценами на нефть

Утром 10 июля стоимость нефти Brent составляла около 75,6 доллара за баррель, а американской WTI — около 71,4 доллара.

Несмотря на небольшое снижение в течение дня, Brent завершает неделю ростом примерно на 5%, а WTI — примерно на 4%. Главным фактором остаётся риск нового сокращения поставок через Ормузский пролив.

Рынок пока не закладывает сценарий полного и длительного закрытия пролива. Цены сдерживает отсутствие новых американских ударов ночью и решение США не атаковать иранскую нефтегазовую инфраструктуру.

Новая атака на танкер, терминал, нефтепровод или завод СПГ может снова резко поднять котировки. Продолжение паузы и восстановление движения судов, напротив, способно снизить военную премию в стоимости нефти.

Как конфликт США и Ирана может повлиять на Россию

Для России последствия конфликта могут быть двойственными.

Рост мировых цен на нефть способен увеличить стоимость российского экспортного сырья и поддержать нефтегазовые доходы. Однако итоговый эффект зависит от скидок на российскую нефть, объёма экспорта, санкционных ограничений и курса рубля.

Одновременно нестабильность в Ормузском проливе повышает мировые цены на топливо, морские перевозки и страхование грузов. Это может ускорить внешнюю инфляцию и увеличить стоимость импортных товаров и логистики.

Продолжительный конфликт также создаёт риски для авиасообщения с Ближним Востоком и Азией. Закрытие воздушного пространства отдельных стран заставляет авиакомпании менять маршруты и увеличивает продолжительность некоторых рейсов.

Для российского бюджета краткосрочный рост нефти может оказаться положительным фактором, но крупная региональная война и глобальный экономический спад будут уже негативным сценарием. Это аналитический вывод: итоговое воздействие зависит от продолжительности конфликта и реального объёма поставок через пролив.

Будет ли большая война между США и Ираном

Вооружённый конфликт между США и Ираном уже идёт, однако пока он развивается в форме отдельных серий ударов, а не непрерывной полномасштабной войны.

Обе стороны стараются нанести противнику ущерб и одновременно сохранить возможность вернуться к переговорам. Подобная схема уже применялась в конце июня: атаки на суда привели к обмену ударами, после чего контакты между Вашингтоном и Тегераном возобновились.

Наиболее вероятный сценарий — чередование военных обострений и коротких пауз. Однако каждое новое столкновение становится опаснее предыдущего.

Риск большой войны резко возрастёт в нескольких случаях:

при массовой гибели американских военнослужащих;

при ударе по крупной нефтегазовой инфраструктуре;

при полном закрытии Ормузского пролива;

при атаке на ядерный объект с радиационными последствиями;

при прямом расширении конфликта на другие государства региона.

Пока США и Иран продолжают технические контакты, вероятность неконтролируемой эскалации ниже. Но одного крупного инцидента может оказаться достаточно, чтобы переговоры окончательно прекратились.

Хронология конфликта США и Ирана в 2026 году

28 февраля США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана. Удары пришлись по военному руководству, ракетным объектам, системам ПВО и другой инфраструктуре. Иран ответил атаками на Израиль и объекты в странах, где размещены американские силы.

8 апреля стороны согласились на прекращение огня и постепенное восстановление движения через Ормузский пролив. США и Иран начали обсуждать более широкое мирное соглашение.

В июне стороны подписали предварительный меморандум, который должен был продлить перемирие и обеспечить открытие пролива. Однако разногласия по поводу контроля над судоходством сохранились.

В конце июня после новой атаки на торговое судно США снова ударили по Ирану. Затем Вашингтон и Тегеран договорились приостановить атаки и продолжить переговоры.

7 июля после обстрела трёх коммерческих судов США нанесли удары более чем по 80 иранским целям.

8 июля американские силы атаковали ещё около 90 объектов. Иран начал ответные удары по американским военным объектам в государствах региона.

9 июля Иран сообщил об атаках на цели в Кувейте, Катаре, Бахрейне и Иордании. Судоходство через Ормузский пролив практически остановилось.

10 июля новых ударов США в течение нескольких часов не зафиксировано. Технические контакты между сторонами продолжаются, но устойчивого прекращения огня пока нет.

Что может произойти дальше

Ближайшее развитие событий будет зависеть от ситуации в Ормузском проливе.

Если новых атак на коммерческие суда не произойдёт, США могут сохранить паузу и продолжить переговоры через Катар, Оман, Турцию и другие государства-посредники.

Если Иран снова атакует танкер или американский объект, Вашингтон, вероятно, проведёт новую серию ударов. CENTCOM уже заявлял, что американские силы сохраняют готовность привлечь Иран к ответственности за нарушение договорённостей.

Тегеран, в свою очередь, продолжит добиваться признания своей роли в контроле над судоходством. Иран рассматривает Ормузский пролив как главный инструмент давления на США и страны Персидского залива.

Наиболее опасным сценарием остаётся случайная эскалация: ошибка системы ПВО, гибель большого числа военных, повреждение атомного объекта или атака на крупный нефтяной терминал.

Коротко

Почему США ударили по Ирану?

Вашингтон назвал удары ответом на атаки по трём коммерческим судам в районе Ормузского пролива.

Сколько целей атаковали США?

За две серии ударов американские силы сообщили о поражении более 170 иранских военных объектов.

Как ответил Иран?

Тегеран заявил об ударах по объектам, связанным с американскими военными, в Кувейте, Катаре, Бахрейне и Иордании.

Закрыт ли Ормузский пролив?

Официально нет. Однако движение танкеров и газовозов практически остановилось из-за угрозы новых атак.

Будут ли США снова бомбить Иран?

Новые удары возможны, если Иран продолжит атаковать коммерческие суда или американские военные объекты.

Продолжаются ли переговоры США и Ирана?

Да. По данным американских представителей, технические контакты между сторонами продолжаются даже после обмена ударами.

Будет ли большая война?

Пока стороны стараются ограничивать конфликт отдельными операциями, однако риск крупной региональной войны остаётся высоким.

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