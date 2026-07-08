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8 июля, 11:28

Востоковед оценил риск повторения войны между США и Ираном

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Риск возобновления крупного военного конфликта вокруг Ирана остаётся реальным, полагает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин. По его оценке, ситуация остаётся напряжённой из-за серьёзных разногласий между США и ИРИ.

«Риск возобновления боевых действий существовал с момента заключения меморандума. <...> При этом политики обоих государств не заинтересованы в полноценной войне. Но события развиваются во многом без прямой воли сторон», — отметил востоковед в интервью «Ридусу».

Напомним, ранее США нанесли серию ударов по Ирану после атак на коммерческие суда в Ормузском проливе. При этом Иран пригрозил США решительным ответом. Дональд Трамп уже заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует. Он назвал переговоры с ИРИ пустой тратой времени.

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Борис Эльфанд
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