Востоковед оценил риск повторения войны между США и Ираном

Риск возобновления крупного военного конфликта вокруг Ирана остаётся реальным, полагает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин. По его оценке, ситуация остаётся напряжённой из-за серьёзных разногласий между США и ИРИ.

«Риск возобновления боевых действий существовал с момента заключения меморандума. <...> При этом политики обоих государств не заинтересованы в полноценной войне. Но события развиваются во многом без прямой воли сторон», — отметил востоковед в интервью «Ридусу».