Востоковед оценил риск повторения войны между США и Ираном
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Риск возобновления крупного военного конфликта вокруг Ирана остаётся реальным, полагает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин. По его оценке, ситуация остаётся напряжённой из-за серьёзных разногласий между США и ИРИ.
«Риск возобновления боевых действий существовал с момента заключения меморандума. <...> При этом политики обоих государств не заинтересованы в полноценной войне. Но события развиваются во многом без прямой воли сторон», — отметил востоковед в интервью «Ридусу».
Напомним, ранее США нанесли серию ударов по Ирану после атак на коммерческие суда в Ормузском проливе. При этом Иран пригрозил США решительным ответом. Дональд Трамп уже заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует. Он назвал переговоры с ИРИ пустой тратой времени.
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