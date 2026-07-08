Трамп назвал переговоры с Ираном пустой тратой времени

Президент США Дональд Трамп назвал пустой тратой времени переговоры с Ираном. Такое заявление глава Белого дома сделал на переговорах с генсеком НАТО Марком Рютте в Анкаре.

«Насколько я понимаю, иметь с ними дело — пустая трата времени... Они могут говорить, но я думаю, что они напрасно тратят своё время», — сказал политик.

Напомним, ранее Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует.

17 июня США и Иран при посредничестве Пакистана и Катара заключили меморандум о взаимопонимании, который ввёл 60-дневный режим прекращения огня. Документ, призванный остановить военный конфликт, длившийся с февраля, предусматривал снятие морской блокады и поэтапное возобновление судоходства в Ормузском проливе, а также запускал процесс обсуждения экономического восстановления Ирана. Однако соглашение носило лишь предварительный характер, фиксируя «дорожную карту» для дальнейших переговоров — самые острые вопросы, такие как будущее ядерной программы, сроки отмены санкций и контроль над проливом, были отложены до подписания финального договора в течение двух месяцев.

Непрочность достигнутого перемирия обнаружилась практически сразу: стороны вновь перешли к взаимным ударам. В ночь на 8 июля Соединённые Штаты нанесли удары по Ирану, возложив на Тегеран ответственность за нападения на суда в Ормузском проливе. Иранские власти в ответ пригрозили Вашингтону решительными ответными мерами и обвинили США в нарушении меморандума.