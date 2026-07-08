Axios раскрыл цели американских ударов по объектам в Иране

Американские удары по территории Ирана были направлены не только на военные объекты, но и на инфраструктуру, связанную с ракетами и беспилотниками. Как сообщает Axios со ссылкой на источники в администрации США, среди целей оказались системы ПВО, склады вооружений и пункты запуска БПЛА.

По данным издания, удары были нанесены в районе Ормузского пролива. Под атаку попали иранские комплексы противовоздушной обороны, береговые системы обнаружения, места хранения зенитных ракет, противокорабельных крылатых ракет, а также объекты портовой инфраструктуры.

Ранее Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) заявило о начале «серии мощных ударов» по Ирану. В Вашингтоне объяснили операцию ответом на предполагаемые атаки Ирана против трёх коммерческих судов в Ормузском проливе. Ормузский пролив остаётся одной из ключевых точек мировой торговли энергоресурсами: через него проходит значительная часть поставок нефти и газа. Любая эскалация в этом районе может повлиять не только на ситуацию на Ближнем Востоке, но и на мировые рынки.