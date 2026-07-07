США с 7 июля отзывают лицензии на операции с нефтью Ирана

Согласно заявлению минфина США, лицензия на нефтяные операции с Ираном отзывается с 7 июля. С этой даты новые соглашения не заключаются, завершить ранее одобренные сделки компании обязаны в срок до 17 июля. Это следует из документа Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США.

«С 7 июля 2026 года генеральная лицензия X от 21 июня 2026 года отзывается. <...> За исключением случаев, предусмотренных пунктом (c), все операции, запрещённые перечисленными выше нормативными актами, которые обычно сопутствуют и необходимы для сворачивания операций, ранее разрешённых генеральной лицензией X, разрешаются до 00.01 по восточному летнему времени 17 июля 2026 года», — говорится в тексте.

При этом действие новой лицензии не распространяется на операции с участием лиц и структур, связанных с КНДР, Кубой, а также с Крымом и новыми российскими регионами.

На этом фоне цена фьючерса на нефть Brent с поставкой в сентябре достигла уровня выше $75 за баррель на лондонской бирже ICE. Последний раз подобное значение фиксировалось 26 июня.

По состоянию на 21:57 по московскому времени, цена Brent выросла на 4,21% и достигла $75,02 за баррель. К 22:13 мск котировки Brent ускорили темпы и взлетели до $75,8 (+5,29%). WTI с поставкой в августе тем временем прибавила 5,19%, поднявшись до $72,11 за баррель.

Ранее третий танкер за день подвергся атаке в Ормузском проливе. Один из танкеров получил незначительные повреждения конструкции после атаки беспилотника, второй был поражён неопознанным снарядом. В обоих случаях обошлось без жертв и ущерба для экологии. Ранее утром в том же районе третье судно сообщило о попадании неизвестного снаряда в левый борт, что вызвало пожар. И этот экипаж не пострадал. Иранское государственное агентство Fars назвало один из атакованных танкеров — Al-Ruqayat, заявив, что он был поражён после игнорирования предупреждений КСИР при прохождении по оманскому маршруту. В Тегеране настаивают, что безопасен лишь утверждённый ими путь.