Третий за сутки танкер атакован в Ормузском проливе

Третий танкер за день подвергся атаке в Ормузском проливе. Об этом сообщило британское морское агентство UKMTO.

Попадания по второму и третьему судам были зафиксированы менее чем за час. Один из танкеров получил незначительные повреждения конструкции после атаки беспилотника, второй был поражён неопознанным снарядом. В обоих случаях обошлось без жертв и ущерба для экологии. Ранее утром в том же районе третье судно сообщило о попадании неизвестного снаряда в левый борт, что вызвало пожар. И этот экипаж не пострадал.

Иранское государственное агентство Fars назвало один из атакованных танкеров — Al-Ruqayat, заявив, что он был поражён после игнорирования предупреждений КСИР при прохождении по оманскому маршруту. В Тегеране настаивают, что безопасен лишь утверждённый ими путь.

Официальный представитель МИД Катара Маджид Аль-Ансари уже осудил нападение на катарский танкер, назвав его недопустимым ударом по безопасности международного судоходства. Доха возложила всю полноту юридической ответственности на Иран.

Ситуация в Ормузском проливе остаётся крайне напряжённой. Тегеран фактически перекрывал его после начала военной операции США в феврале, что вызвало хаос на энергетических рынках. В июне стороны подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение огня, снятие морской блокады и возобновление судоходства в обмен на отказ Ирана от ядерного оружия. Однако переговоры были приостановлены на фоне траурных церемоний после гибели верховного лидера Али Хаменеи.