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Регион
3 июля, 06:58

В Тегеране началось прощание с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи

Обложка © X / IraninIndonesia

Обложка © X / IraninIndonesia

В Иране началась церемония прощания с бывшим верховным лидером аятоллой Али Хаменеи, который погиб 28 февраля в результате атаки США и Израиля на Тегеран. Тело покойного было доставлено в столицу, где в понедельник пройдёт масштабная траурная процессия. Ожидается, что в мероприятии примут участие тысячи граждан, а также иностранные делегации.

В Тегеране началось прощание с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Видео © X / IraninIndonesia

После завершения церемонии в Тегеране тело Али Хаменеи будет перевезено в священный город Кум, а затем маршрут продолжится в Ираке. Общенациональное прощание продлится с 4 по 9 июля и станет важным событием для всей страны, где в связи с гибелью лидера объявлен сорокадневный траур

Вместе с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи погибла его семья, в том числе, маленькая внучка. Видео © X / IraninIndonesia

Хаменеи погиб 28 февраля в результате ударов США и Израиля по территории Ирана, однако из-за продолжавшихся в марте атак провести прощание в запланированные сроки не удалось, поэтому власти страны приняли решение перенести церемонию, чтобы подготовить необходимую инфраструктуру.

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Оксана Попова
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