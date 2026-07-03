В Тегеране началось прощание с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи
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В Иране началась церемония прощания с бывшим верховным лидером аятоллой Али Хаменеи, который погиб 28 февраля в результате атаки США и Израиля на Тегеран. Тело покойного было доставлено в столицу, где в понедельник пройдёт масштабная траурная процессия. Ожидается, что в мероприятии примут участие тысячи граждан, а также иностранные делегации.
В Тегеране началось прощание с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Видео © X / IraninIndonesia
После завершения церемонии в Тегеране тело Али Хаменеи будет перевезено в священный город Кум, а затем маршрут продолжится в Ираке. Общенациональное прощание продлится с 4 по 9 июля и станет важным событием для всей страны, где в связи с гибелью лидера объявлен сорокадневный траур
Вместе с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи погибла его семья, в том числе, маленькая внучка. Видео © X / IraninIndonesia
Хаменеи погиб 28 февраля в результате ударов США и Израиля по территории Ирана, однако из-за продолжавшихся в марте атак провести прощание в запланированные сроки не удалось, поэтому власти страны приняли решение перенести церемонию, чтобы подготовить необходимую инфраструктуру.
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