Песков: Медведев представит Россию на церемонии прощания с Али Хаменеи

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев представит Россию на церемонии прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Да, это действительно так. Дмитрий Анатольевич будет на церемонии прощания», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, действительно ли политик примет участие в траурной церемонии в качестве официального представителя российской стороны.