Песков: Медведев представит Россию на церемонии прощания с Али Хаменеи
Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев представит Россию на церемонии прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Да, это действительно так. Дмитрий Анатольевич будет на церемонии прощания», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, действительно ли политик примет участие в траурной церемонии в качестве официального представителя российской стороны.
Напомним, посол Исламской Республики Иран в Москве Казем Джалали сообщал в беседе, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев примет участие в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи, которая состоится в Тегеране. Церемония пройдёт с 4 по 9 июля. Хаменеи погиб 28 февраля в результате ударов США и Израиля по территории Ирана, однако из-за продолжавшихся в марте атак провести прощание в запланированные сроки не удалось, поэтому власти страны приняли решение перенести церемонию, чтобы подготовить необходимую инфраструктуру.
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