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13 июня, 11:19

Прощание с Али Хаменеи пройдёт 4–9 июля, его похоронят в Мешхеде

Али Хаменеи. Обложка © Wikipedia / Khamenei.ir

Али Хаменеи. Обложка © Wikipedia / Khamenei.ir

Церемония прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи и его похороны пройдут с 4 по 9 июля. Об этом сообщила иранская телерадиокомпания IRIB.

По данным издания, 4 и 5 июля в Тегеранской соборной мечети состоится прощание. Похоронные церемонии пройдут в столице 6 июля и в Куме — 7 июля. Погребение состоится 9 июля в родном городе Хаменеи — Мешхеде.

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Напомним, утром 28 февраля США и Израиль начали военную кампанию против Ирана. Атаке подверглись крупные города, включая Тегеран. В результате бомбардировок погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи и несколько высокопоставленных иранских чиновников. Новым верховным руководителем был объявлен его сын Моджтаба.

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Владимир Озеров
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