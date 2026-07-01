Медведев примет участие в церемонии прощания с Али Хаменеи в Тегеране

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев примет участие в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи, которая пройдёт в Тегеране. Об этом сообщил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали в беседе с агентством ISNA.

По его словам, Медведев направится в Иран в качестве специального представителя президента РФ Владимира Путина. В состав российской делегации также войдут представители МИД, Русской православной церкви, мусульманские религиозные деятели и шиитские учёные. Иностранный дипломат отметил, что участие Москвы в подобных вопросах отражает уважение к погибшему лидеру и высокий уровень двусторонних отношений между странами.

Напомним, похороны бывшего верховного лидера пройдут с 4 по 9 июля в Тегеране. Хаменеи погиб 28 февраля в результате ударов США и Израиля по Ирану. Из-за продолжавшихся в марте атак провести церемонию прощания тогда не удалось, в связи с чем власти приняли решение перенести мероприятие для подготовки инфраструктуры.