Совбез Ирана открыл дело о мести за убийство Али Хаменеи

Все причастные к гибели бывшего верховного лидера исламской республики Али Хаменеи будут наказаны, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад-Багер Зульгадр. Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице ВСНБ.

«Дело о мести за невинную кровь великого Хаменеи и невинно убиенных мучеников Ирана открыто, и виновники этих преступлений будут наказаны праведными людьми в должное время, которое не будет поздним», — говорится в заявлении ВСНБ.

Похороны бывшего верховного лидера пройдут с 4 по 9 июля. В Тегеране прощальная церемония и похоронная процессия намечены на 4–6 июля, в Куме — 7 июля, а погребение в родном Мешхеде состоится 9 июля. Кроме того, тела Хаменеи и членов его семьи планируют доставить в Ирак для траурных мероприятий в священных для шиитов городах Кербела и Неджеф.

Напомним, Хаменеи погиб 28 февраля в результате ударов США и Израиля по Тегерану. Из-за продолжавшихся в марте атак провести церемонию прощания тогда не удалось, в связи с чем власти приняли решение перенести мероприятие для подготовки инфраструктуры.