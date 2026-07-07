Атакованный в Ормузском проливе СПГ-танкер может взорваться
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Атакованный в Ормузском проливе катарский СПГ-танкер Al-Rekayyat может взорваться из-за пожара в машинном отделении, передаёт агентство Reuters со ссылкой на источник.
«Атакованный катарский танкер-газовоз Al-Rekayyat может взорваться из-за пожара в машинном отделении», — говорится в публикации.
Напомним, неизвестный снаряд поразил танкер в 8 километрах к востоку от побережья Омана. Информацию подтвердил британский Центр координации морских перевозок. Судно шло на юг и получило удар по левому борту. На танкере начался пожар. Экипаж не пострадал.
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