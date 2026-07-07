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7 июля, 13:14

Атакованный в Ормузском проливе СПГ-танкер может взорваться

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Атакованный в Ормузском проливе катарский СПГ-танкер Al-Rekayyat может взорваться из-за пожара в машинном отделении, передаёт агентство Reuters со ссылкой на источник.

«Атакованный катарский танкер-газовоз Al-Rekayyat может взорваться из-за пожара в машинном отделении», — говорится в публикации.

Танкер саудитов повреждён из-за столкновения с судном в Ормузском проливе
Танкер саудитов повреждён из-за столкновения с судном в Ормузском проливе

Напомним, неизвестный снаряд поразил танкер в 8 километрах к востоку от побережья Омана. Информацию подтвердил британский Центр координации морских перевозок. Судно шло на юг и получило удар по левому борту. На танкере начался пожар. Экипаж не пострадал.

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Александра Мышляева
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