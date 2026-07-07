Танкер саудитов повреждён из-за столкновения с судном в Ормузском проливе

Танкер с нефтью под флагом Саудовской Аравии столкнулся с другим судном и получил повреждения в Ормузском проливе. Инцидент произошёл недалеко от побережья Омана. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники в сфере морской безопасности.

По данным агентства, нефтяное судно столкнулось с другим танкером, перевозившим сжиженный природный газ. Подробности происшествия пока не приводятся. От официальных лиц Саудовской Аравии официальных комментариев пока не последовало. Ормузский пролив считается одним из ключевых маршрутов для морских поставок энергоресурсов.

Ранее неизвестный снаряд поразил танкер в 8 километрах к востоку от побережья Омана. Информацию подтвердил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO). Судно следовало в южном направлении, когда получило попадание по левому борту. В результате удара на танкере возник пожар. Члены экипажа не пострадали.