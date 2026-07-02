США потеряли четверть нефтяных резервов из-за поломок оборудования

Четвёртая часть всех запасов Стратегического нефтяного резерва США оказалась заблокирована под землёй. Как выяснило РИА «Новости», изучив данные американской счётной палаты, извлечь топливо невозможно из-за поломок оборудования и деформации хранилищ.

Помимо физической блокировки, реальные возможности резерва по выдаче и приёму нефти снизились до 61% и 56% от проектной мощности соответственно из-за непрекращающихся аварий и ремонтных работ. На устранение неполадок, по данным счётной палаты, США потребуется 230 миллионов долларов.

К критическому износу инфраструктуры привели экстренные извлечения нефти из резерва. В 2022 году из-за конфликта на Украине резерв опустошили на 31% (180 миллионов баррелей) в короткие сроки. Тогда персоналу пришлось в авральном режиме ремонтировать оборудование, что отложило масштабную программу модернизации.

Ситуация усугубилась в марте 2026 года, когда Вашингтон приступил к новому экстренному высвобождению 172 миллионов баррелей для урегулирования цен на топливо после начала операции против Ирана. Если запланированный объём интервенций выполнят полностью, в запасах может остаться менее 250 миллионов баррелей, что станет историческим минимумом за всё время ведения статистики с августа 1982 года.

Сейчас США оказались в парадоксальной ситуации: огромные запасы нефти есть, но добраться до них невозможно, а попытки использовать резерв лишь ускоряют его физическую деградацию. При этом экстренные высвобождения продолжаются, что ставит под вопрос дальнейшую судьбу этого стратегического актива. Администрация США планирует потратить более 230 млн долларов на восстановление хранилищ..

Ранее Life.ru писал, что стратегический резерв нефти США по итогам недели, завершившейся 26 июня, сократился до 325,655 миллиона баррелей – минимального уровня с мая 1983 года. Выше текущий уровень запасов был зафиксирован лишь в 1983 году, а с сентября 2021 года резерв потерял порядка 275 миллионов баррелей.