Стратегический резерв нефти США по итогам недели, завершившейся 26 июня, сократился на 5,536 миллиона баррелей — до 325,655 миллиона. Это минимальный показатель с мая 1983 года, следует из отчёта управления энергетической информации американского Минэнерго.

Ниже текущий уровень стратегических запасов был зафиксирован лишь на неделе по 20 мая 1983 года, когда объём составлял 324,116 миллиона баррелей. Запасы начали снижаться с сентября 2021 года и менее чем за два года (к августу 2023-го) потеряли порядка 275 миллионов баррелей, или около 45%.

После этого резерв стали пополнять, однако за два с половиной года возвращено менее 70 миллионов баррелей — текущий объём почти вдвое уступает сентябрьскому показателю 2021 года (620 миллионов).

В марте глава минэнерго США Крис Райт сообщил о планах высвободить 170 миллионов баррелей, чтобы затем восполнить резерв на 200 миллионов. Выдача заявленных 172 миллионов займёт около 120 дней. В случае реализации этих планов в резерве может остаться менее 250 миллионов баррелей — это станет историческим минимумом за всю статистику с августа 1982 года.

Ранее сообщалось, что США полностью сняли военно-морскую блокаду с Ирана по приказу президента Дональда Трампа, и теперь иранские суда, включая танкеры, свободно проходят через Оманский залив без препятствий. Это снятие блокады стало одним из ключевых обязательств Вашингтона в рамках меморандума, подписанного в июне 2026 года. После этого через Ормузский пролив уже транспортировано 12,5 млн баррелей нефти.