США разрешили сделки с иранской нефтью до 21 августа

Американский Минфин разрешил проводить операции с иранской нефтью и продуктами её переработки вплоть до конца лета. Соответствующую генеральную лицензию опубликовало Управление по контролю за иностранными активами, входящее в структуру ведомства.

«Все сделки, <...> которые необходимы для производства, продажи и поставки или выгрузки нефти, нефтехимической продукции или нефтепродуктов иранского происхождения, <...> разрешаются до 00:01 по времени восточного побережья США 21 августа 2026 года», — говорится в тексте.

Действие лицензии также распространяется на операции с морскими судами, которые ранее попали под блокировку из-за санкционного режима Вашингтона. Более того, американская сторона заявляет о готовности в случае необходимости начать импорт энергоносителей из Ирана, если это потребуется для обеспечения их сбыта или транспортировки. Финансовые расчёты за приобретённые углеводороды допускается проводить в долларах.

Напомним, ранее глава министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи объявил о снятии ограничений на экспорт нефти и нефтехимической продукции. Заявление он сделал по итогам переговоров Тегерана с Вашингтоном, прошедших на территории Швейцарии. Аракчи также сообщил о разблокировке и размораживании части иранских финансовых активов. Кроме того, глава внешнеполитического ведомства утверждает, что дан старт плану реконструкции и развития республики.