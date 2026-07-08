CENTCOM объявило о начале ударов по Ирану в ответ на атаки в Ормузском проливе

США начали серию ударов по Ирану после атак на коммерческие суда в Ормузском проливе. Об этом заявило Центральное командование американских вооружённых сил (CENTCOM).

По данным американской стороны, операция стала ответом на инциденты с тремя торговыми судами в одном из самых важных морских маршрутов мира. В Вашингтоне утверждают, что Иран был причастен к атакам, однако официальные представители Тегерана пока не подтвердили эту информацию.

Ормузский пролив остаётся одной из ключевых точек мировой торговли энергоресурсами: через него проходит значительная часть поставок нефти и газа. Любая эскалация в этом районе может повлиять не только на ситуацию на Ближнем Востоке, но и на мировые рынки.

Ранее Life.ru писал, что 6 июля американские власти зафиксировали запуск ракет по коммерческим судам после окончания временного соглашения о снижении напряжённости между США и Ираном. В Вашингтоне считают произошедшее угрозой для достигнутых договорённостей и рассматривают дальнейшие действия против иранских объектов.