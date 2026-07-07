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Регион
7 июля, 04:08

Axios: В США считают, что Иран атаковал коммерческие суда в Ормузском проливе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mohasseyn

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mohasseyn

США заявили о новой атаке в Ормузском проливе, которая может поставить под угрозу договорённости между Вашингтоном и Тегераном. По данным американской стороны, Иран якобы выпустил ракеты по коммерческим судам спустя непродолжительное время после соглашения о снижении напряжённости в регионе.

Как сообщает портал Axios со ссылкой на источники в администрации США, инцидент произошёл 6 июля. Американские власти считают, что по торговым судам были выпущены как минимум две ракеты.

«Атаки были осуществлены по истечении недельного соглашения между США и Ираном о приостановке ударов в Ормузском проливе», – говорится в публикации Axios.

По информации издания, в Вашингтоне рассматривают произошедшее как угрозу для меморандума о взаимопонимании с Тегераном. Источники портала утверждают, что США могут ответить ударами по объектам на территории Ирана.

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Ранее Life.ru писал, что Путин выразил надежду на взаимоприемлемые решения США и Ирана. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, Москва рассчитывает, что переговоры между сторонами помогут найти долгосрочные договорённости по спорным вопросам. Речь идёт о меморандуме о взаимопонимании, который должен стать основой для дальнейшего урегулирования ситуации.

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Юния Ларсон
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