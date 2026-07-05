Путин надеется на взаимоприемлемые решения США и Ирана

Москва рассчитывает, что переговоры между США и Ираном позволят выйти на долгосрочные договорённости по вопросам урегулирования. Такую позицию президента России Владимира Путина озвучил его помощник Юрий Ушаков.

«Касаясь ситуации вокруг Ирана, Владимир Путин выразил надежду, что переговорный процесс на основе меморандума о взаимопонимании между США и Ираном позволит найти взаимоприемлемые долгосрочные развязки по ключевым вопросам урегулирования», — сказал Ушаков.

Напомним, переговоры делегации Дональда Трампа и Тегерана пройдут в Пакистане 11 июля. Подробности будущих переговоров, включая состав делегаций и повестку, пока не раскрываются. Ранее стороны уже проводили консультации по ряду вопросов, связанных с региональной безопасностью и ядерной программой Ирана.