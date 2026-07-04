Al Arabiya: Новый раунд переговоров США и Ирана пройдёт 11 июля в Пакистане
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Пакистан примет новый раунд переговоров между США и Ираном. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.
Встреча, по данным СМИ, должна пройти 11 июля. Подробности будущих переговоров, включая состав делегаций и повестку, пока не раскрываются.
Ранее стороны уже проводили консультации по ряду вопросов, связанных с региональной безопасностью и ядерной программой Ирана.
К слову, ранее в СМИ называлась другая дата — 18 июля. Речь шла о непрямом формате контактов между делегациями, без личных встреч сторон. При этом место проведения переговоров не раскрывалось.
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