Al Arabiya: Новый раунд переговоров США и Ирана пройдёт 11 июля в Пакистане

Пакистан примет новый раунд переговоров между США и Ираном. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Встреча, по данным СМИ, должна пройти 11 июля. Подробности будущих переговоров, включая состав делегаций и повестку, пока не раскрываются.

Ранее стороны уже проводили консультации по ряду вопросов, связанных с региональной безопасностью и ядерной программой Ирана.

К слову, ранее в СМИ называлась другая дата — 18 июля. Речь шла о непрямом формате контактов между делегациями, без личных встреч сторон. При этом место проведения переговоров не раскрывалось.