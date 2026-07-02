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2 июля, 10:54

Следующий раунд переговоров Ирана и США пройдёт 18 июля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Следующий этап переговоров между представителями Ирана и США начнётся 18 июля. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на высокопоставленный источник.

По данным собеседника канала, речь идёт о непрямых контактах между делегациями. Место проведения переговоров пока не раскрывается.

США и Иран продвинулись в переговорах, но до долгосрочного мира ещё далеко
США и Иран продвинулись в переговорах, но до долгосрочного мира ещё далеко

Ранее Life.ru писал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс не исключил возобновления военных действий против Ирана, подчеркнув, что это зависит от поведения Тегерана – в случае возобновления ядерной программы или атак на суда. Он также положительно оценил технические консультации с Ираном.

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Александра Мышляева
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