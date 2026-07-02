Следующий раунд переговоров Ирана и США пройдёт 18 июля

Следующий этап переговоров между представителями Ирана и США начнётся 18 июля. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на высокопоставленный источник.

По данным собеседника канала, речь идёт о непрямых контактах между делегациями. Место проведения переговоров пока не раскрывается.

Ранее Life.ru писал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс не исключил возобновления военных действий против Ирана, подчеркнув, что это зависит от поведения Тегерана – в случае возобновления ядерной программы или атак на суда. Он также положительно оценил технические консультации с Ираном.