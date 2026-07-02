В МИД Катара заявили о прогрессе на переговорах США и Ирана

В Дохе состоялись непрямые переговоры между США и Ираном при участии катарских и пакистанских посредников. Как сообщил представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари, стороны добились позитивного прогресса по вопросам, связанным с Исламабадским меморандумом о взаимопонимании.

«Сегодня в Дохе катарские и пакистанские посредники провели отдельные встречи с представителями США и Ирана, был достигнут позитивный прогресс по вопросам, относящимся к Исламабадскому меморандуму о взаимопонимании», – написал аль-Ансари в соцсети X.

По его словам, стороны договорились продолжить обсуждения в ближайшее время. Следующая встреча будет запланирована «в кратчайшие сроки» после предстоящих похорон бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, погибшего в результате американских ударов в конце февраля. Иранские власти проведут церемонии с 4 по 9 июля на территории Ирака и самого Ирана.

Ранее Life.ru писал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс не исключил возобновления военных действий против Ирана, подчеркнув, что это зависит от поведения Тегерана – в случае возобновления ядерной программы или атак на суда. Он также положительно оценил технические консультации с Ираном.