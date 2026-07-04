Политолог Жаров: Заявления Трампа о победе в Иране не соответствуют реальности

Американский президент Дональд Трамп объявил, что США достигли практически всех целей в иранском конфликте, включая лишение Тегерана ядерного оружия. Он назвал почти четыре месяца боевых действий «коротким сроком» и заявил о разгроме. Политолог Максим Жаров в беседе с РИА «ФедералПресс» объяснил, почему Штатам неуместно говорить о победе после всех событий.

По его словам, все эти заявления адресованы внутренней аудитории США в честь Дня независимости. Реальная ситуация далека от этой картинки, ведь никакого прорыва в переговорах нет и соглашение не просматривается.

«Сегодня в США День независимости. Все заявления Трампа предназначены внутренней американской аудитории – ей не важно, что происходит в действительности, ей важно, что говорит президент», — сказал эксперт.

Главное достижение — прекращение масштабных боевых действий, но меморандум о взаимопонимании постоянно нарушается американцами и Израилем. Иран продолжает атаковать в ответ, а прочие вопросы, которые должны были подготовить почву для переговоров, всё ещё в работе. В иранских СМИ Трампа называют «болтуном» и призывают не верить его словам, заключил он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США достигли всех целей в конфликте с Ираном. Он сказал, что стороны согласовали условия мирного соглашения, а Иран по итогу остался без ядерного оружия. Политик назвал это военным разгромом.