Трамп: Дела у США идут успешно и с Ираном, и с Венесуэлой

Дела с Венесуэлой и Ираном у США сейчас идут хорошо, заявил президент Дональд Трамп на мероприятии в Белом доме. Он считает, что в случае с Венесуэлой Штаты показали мощнейшие в мире вооружённые силы.

«Мы взяли [у неё] нефти на сотни миллиардов долларов и передали ей сотни миллиардов [долларов]. У неё теперь денег больше, чем когда-либо было. И у неё дела идут очень хорошо. И затем Иран. С ним у нас в действительности дела идут так же хорошо», — сказал американский лидер.