Трамп: Дела у США идут успешно и с Ираном, и с Венесуэлой
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman
Дела с Венесуэлой и Ираном у США сейчас идут хорошо, заявил президент Дональд Трамп на мероприятии в Белом доме. Он считает, что в случае с Венесуэлой Штаты показали мощнейшие в мире вооружённые силы.
«Мы взяли [у неё] нефти на сотни миллиардов долларов и передали ей сотни миллиардов [долларов]. У неё теперь денег больше, чем когда-либо было. И у неё дела идут очень хорошо. И затем Иран. С ним у нас в действительности дела идут так же хорошо», — сказал американский лидер.
Ранее сообщалось, что Пакистан станет площадкой для нового раунда переговоров между США и Ираном, который состоится 11 июля, хотя подробности о делегациях и повестке пока не раскрыты. Стороны уже проводили консультации по региональной безопасности и ядерной программе. Ранее в СМИ упоминалась другая дата — 18 июля, и предполагался непрямой формат контактов между делегациями без личных встреч, причём место проведения не раскрывалось.
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