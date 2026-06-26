США отменят ограничения и выделят Венесуэле $150 млн после мощного землетрясения
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Администрация США планирует направить Венесуэле 150 миллионов долларов. Эти средства пойдут на устранение последствий разрушительного землетрясения. Сообщение о материальной помощи опубликовал Госдепартамент на официальном сайте.
«США выделяют $150 млн в качестве помощи Венесуэле через наших партнёров по оказанию помощи», — сказано в заявлении ведомства.
Для этого американский Минфин до 23 октября отменил ограничения на финансовые операции с Венесуэлой, которые будут связаны с ликвидацией последствий землетрясения, говорится в уведомлении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) этого ведомства.
Помимо финансовой поддержки, Венесуэла получит немедленную помощь в поисково-спасательных операциях. Американские специалисты также помогут организовать воздушные перевозки и скоординируют действия спасателей на месте. Оказание помощи со стороны Штатов также подтвердил президент Дональд Трамп, выступая перед журналистами на мероприятии в Белом доме.
Напомним, 25 июня Венесуэла пережила два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. После основных толчков сейсмологи зафиксировали почти 30 афтершоков. В стране действует режим чрезвычайного положения, а главный аэропорт закрыт. Количество жертв стихии достигло 188 человек. Президент России Владимир Путин уже направил соболезнования народу республики.
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