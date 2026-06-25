Путин выразил соболезнования Венесуэле из-за гибели людей при землетрясении
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями властям Венесуэлы в связи с землетрясением, унёсшим жизни десятков человек. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, обращение опубликовано на сайте Кремля.
«Прошу передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате стихийного бедствия. Выражаем чувства солидарности и поддержки дружественному венесуэльскому народу в это тяжёлое время», — обратился российский лидер к уполномоченному президенту Венесуэлы Делси Родригес.
Напомним, 25 июня Венесуэлу потрясли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Наиболее сильно пострадала столица Каракас — там обрушились дома и отели, повреждена инфраструктура, включая аэропорт Майкетия. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации. По официальным данным, погибли 32 человека, ещё 700 пострадали. АТОР проверила списки жертв на наличие российских туристов. После мощного землетрясения пропали без вести жена и двое детей футболиста Лукаса Трехо. В Каракасе зафиксирован новый подземный толчок. В городе Ла-Гуайра спасатели извлекли троих детей из-под обломков рухнувшего здания.
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