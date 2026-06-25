Путин выразил соболезнования Венесуэле из-за гибели людей при землетрясении

Президент Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями властям Венесуэлы в связи с землетрясением, унёсшим жизни десятков человек. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, обращение опубликовано на сайте Кремля.

«Прошу передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате стихийного бедствия. Выражаем чувства солидарности и поддержки дружественному венесуэльскому народу в это тяжёлое время», — обратился российский лидер к уполномоченному президенту Венесуэлы Делси Родригес.