Восьмиэтажный отель обрушился из-за землетрясения в Венесуэле — руины сняли на видео
Восьмиэтажный отель обрушился в Венесуэле в результате сильного землетрясения
Обложка © X / Esteban Gerbasi
Восьмиэтажный отель Hotel Eduard обрушился в штате Ла-Гуайра на побережье Венесуэлы в результате сильного землетрясения. Об этом сообщает телеканал CNN. Местные жители выкладывают в соцсети видео с руинами здания, которое только вчера тянулось высоко в небо.
Видео © X / Esteban Gerbasi
По данным телеканала, после обрушения у здания сохранился только входной фасад. В этом же регионе зафиксированы серьёзные разрушения других объектов, пишут журналисты.
Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил о масштабных последствиях стихии и заявил, что в штате Ла-Гуайра обрушились до 15 зданий, а регион оказался наиболее пострадавшим.
Ночью сообщалось о двух мощных подземных толчках магнитудой 7,2 и 7,5. По последним данным, погибли десятки человек, сотни получили ранения, разрушены жилые и инфраструктурные объекты. Власти страны ввели режим чрезвычайной ситуации. Главный аэропорт Венесуэлы закрыли. АТОР поискала имена российских туристов в списках жертв землетрясения в Венесуэле.
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