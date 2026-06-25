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Регион
25 июня, 06:30

Восьмиэтажный отель обрушился из-за землетрясения в Венесуэле — руины сняли на видео

Восьмиэтажный отель обрушился в Венесуэле в результате сильного землетрясения

Обложка © X / Esteban Gerbasi

Обложка © X / Esteban Gerbasi

Восьмиэтажный отель Hotel Eduard обрушился в штате Ла-Гуайра на побережье Венесуэлы в результате сильного землетрясения. Об этом сообщает телеканал CNN. Местные жители выкладывают в соцсети видео с руинами здания, которое только вчера тянулось высоко в небо.

Видео © X / Esteban Gerbasi

По данным телеканала, после обрушения у здания сохранился только входной фасад. В этом же регионе зафиксированы серьёзные разрушения других объектов, пишут журналисты.

Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил о масштабных последствиях стихии и заявил, что в штате Ла-Гуайра обрушились до 15 зданий, а регион оказался наиболее пострадавшим.

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Ночью сообщалось о двух мощных подземных толчках магнитудой 7,2 и 7,5. По последним данным, погибли десятки человек, сотни получили ранения, разрушены жилые и инфраструктурные объекты. Власти страны ввели режим чрезвычайной ситуации. Главный аэропорт Венесуэлы закрыли. АТОР поискала имена российских туристов в списках жертв землетрясения в Венесуэле.

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Андрей Бражников
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