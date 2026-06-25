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25 июня, 02:20

Главный аэропорт Венесуэлы закрыли после мощнейшего землетрясения

В Венесуэле временно прекращена работа международного аэропорта Майкетии, который считается главной воздушной гаванью страны. О закрытии объекта сообщила уполномоченный президента республики Делси Родригес.

Аэропорт Майкетии во время землетрясения. Видео © Х / PheonixLeoRise83

По её словам, причиной стали серьёзные повреждения инфраструктуры аэропорта из-за мощных землетрясений. В связи с этим воздушная гавань не может продолжать работу в штатном режиме.

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Мощные подземные толчки потрясли штат Яракуй 25 июня в 01:04 по московскому времени. Сейсмологи зафиксировали две серии колебаний магнитудой 7,2 и 7,5. Эпицентры находились всего в 10 км друг от друга. Число погибших при землетрясении с вероятностью 44% составит от 10 до 100 тысяч человек. В стране введён режим ЧС.

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Обложка © Х / PheonixLeoRise83

Артём Гапоненко
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