Главный аэропорт Венесуэлы закрыли после мощнейшего землетрясения
В Венесуэле временно прекращена работа международного аэропорта Майкетии, который считается главной воздушной гаванью страны. О закрытии объекта сообщила уполномоченный президента республики Делси Родригес.
Аэропорт Майкетии во время землетрясения. Видео © Х / PheonixLeoRise83
По её словам, причиной стали серьёзные повреждения инфраструктуры аэропорта из-за мощных землетрясений. В связи с этим воздушная гавань не может продолжать работу в штатном режиме.
Мощные подземные толчки потрясли штат Яракуй 25 июня в 01:04 по московскому времени. Сейсмологи зафиксировали две серии колебаний магнитудой 7,2 и 7,5. Эпицентры находились всего в 10 км друг от друга. Число погибших при землетрясении с вероятностью 44% составит от 10 до 100 тысяч человек. В стране введён режим ЧС.
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Обложка © Х / PheonixLeoRise83