Главный аэропорт Венесуэлы закрыли после мощнейшего землетрясения

В Венесуэле временно прекращена работа международного аэропорта Майкетии, который считается главной воздушной гаванью страны. О закрытии объекта сообщила уполномоченный президента республики Делси Родригес.

Аэропорт Майкетии во время землетрясения. Видео © Х / PheonixLeoRise83

По её словам, причиной стали серьёзные повреждения инфраструктуры аэропорта из-за мощных землетрясений. В связи с этим воздушная гавань не может продолжать работу в штатном режиме.