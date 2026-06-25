В США оценили вероятный ущерб от землетрясения в Венесуэле до 20% ВВП
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Геологическая служба США опубликовала прогноз экономических последствий землетрясения в Венесуэле. Ведомство ожидает, что потери составят от 2 до 20 процентов валового внутреннего продукта страны. Эксперты считают бедствие масштабным и прогнозируют высокое число жертв вместе с серьезными разрушениями инфраструктуры.
«Оценочные экономические потери составляют от 2 до 20% ВВП Венесуэлы», — предупреждают специалисты.
Мощное землетрясение в Венесуэле произошло в штате Яракуй 25 июня в 01:04 по московскому времени. Как выяснилось позднее, было две серии подземных толчков. Стихия обрушила здания, под завалами пострадали люди. Точное количество погибших власти пока официально не объявили.
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