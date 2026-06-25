Два мощных землетрясения случились в Венесуэле и Японии с разницей в 30 минут

Два сильных землетрясения произошли в разных частях света с интервалом всего в полчаса. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал первый мощный толчок магнитудой 7,1 в венесуэльском штате Яракуй.

Очаг стихии залегал на глубине 13 км. Эпицентр находился в 60 км к северо-западу от Валенсии и в 28 км к северо-востоку от Сан-Фелипе.

Очевидцы сообщают о серьёзных разрушениях. На видео сняли обломки конструкций и столбы дыма над городом. По предварительным данным, есть пострадавшие люди. Спасатели не исключают риск возникновения цунами из-за характера подземных толчков.

Землетрясение в Венесуэле. Видео © X / AZ Intel

Менее чем через 30 минут второе землетрясение магнитудой 6,9 зарегистрировали на северо-востоке Японии. Эпицентр располагался в Тихом океане к востоку от префектуры Иватэ. Глубина очага составила 50 км. Власти сразу объявили угрозу цунами, но уже через несколько минут сняли это предупреждение. Информации о жертвах или разрушениях в Японии пока не поступало.