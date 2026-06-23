«Никакой связи нет»: Сейсмолог объяснил, почему землетрясения в Турции не влияют на Камчатку

После сильных подземных толчков в разных уголках планеты многие начинают строить собственные прогнозы, пытаясь связать события в Турции и на Камчатке. Однако такие теории, как правило, далеки от реальности, заявил директор камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров.

Специалист в интервью РИАМО отметил, что люди часто путают магнитуду и интенсивность сотрясений. Кроме того, многие уверены, что если землетрясение случилось где-то, то вскоре оно повторится «по соседству» или даже на другом континенте.

По словам эксперта, прямых зависимостей между удалёнными событиями нет. Земля — единая система, но прогнозы на основе таких умозаключений не работают. В регионах, где толчки происходят часто, жители хорошо различают магнитуду и силу сотрясений. А для Москвы, например, эти знания не жизненно важны, поэтому остаются на периферии сознания.

Ранее Life.ru писал, что 19 июня Камчатку сотрясло землетрясение магнитудой 6,3. Эпицентр стихийного бедствия находился в 183 километрах от Петропавловска-Камчатского, а глубина залегания составила 15,4 километра.