«Никакой связи нет»: Сейсмолог объяснил, почему землетрясения в Турции не влияют на Камчатку
Сейсмолог Чебров: Землетрясения в разных странах не связаны прямой зависимостью
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После сильных подземных толчков в разных уголках планеты многие начинают строить собственные прогнозы, пытаясь связать события в Турции и на Камчатке. Однако такие теории, как правило, далеки от реальности, заявил директор камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров.
Специалист в интервью РИАМО отметил, что люди часто путают магнитуду и интенсивность сотрясений. Кроме того, многие уверены, что если землетрясение случилось где-то, то вскоре оно повторится «по соседству» или даже на другом континенте.
По словам эксперта, прямых зависимостей между удалёнными событиями нет. Земля — единая система, но прогнозы на основе таких умозаключений не работают. В регионах, где толчки происходят часто, жители хорошо различают магнитуду и силу сотрясений. А для Москвы, например, эти знания не жизненно важны, поэтому остаются на периферии сознания.
Ранее Life.ru писал, что 19 июня Камчатку сотрясло землетрясение магнитудой 6,3. Эпицентр стихийного бедствия находился в 183 километрах от Петропавловска-Камчатского, а глубина залегания составила 15,4 километра.
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