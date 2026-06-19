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Регион
19 июня, 09:45

Землетрясение магнитудой 6,3 сотрясло Камчатку

Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Второй подземный толчок у берегов Камчатки зафиксирован с магнитудой 6,3. Об этом сообщил Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. По данным специалистов, эпицентр землетрясения находился в 183 километрах от Петропавловска-Камчатского, а глубина залегания составила 15,4 километра.

Интенсивность в самом городе предварительно оценена на уровне 4 баллов. В РАН уточнили, что параметры события продолжают анализироваться, данные могут быть скорректированы после уточнения.

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Ранее сообщалось, что в ночь на 18 июня в Камчатском крае вулкан Шивелуч во время извержения выбросил пепел на высоту 8,3 км над уровнем моря. После этого регион столкнулся с несколькими подземными толчками. За сегодняшний день зафиксировано 12 землетрясений у камчатских берегов.

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Татьяна Миссуми
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