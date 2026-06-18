Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 8,3 км

В ночь на 18 июня в Камчатском крае вулкан Шивелуч во время извержения выбросил пепел на высоту 8,3 км над уровнем моря. Об этом сообщает региональный филиал Единой геофизической службы РАН.







«По сейсмическим данным высота пеплового выброса составила около 8300 м над уровнем моря», — говорится в канале службы в мессенджере MAX.

Выброс пепла был зарегистрирован с 3:55 до 4:15 по местному времени, уточнили учёные. Угроза для ближайших населённых пунктов не уточняется.

Шивелуч — один из самых активных и крупных вулканов Камчатки, расположенный в её северной части. Он состоит из двух основных структур: Старого Шивелуча, представляющего собой разрушенный плейстоценовый стратовулкан, и врезанного в него Молодого Шивелуча с активным куполом, рост которого непрерывно сопровождается пепловыми выбросами, взрывами и сходом раскалённых лавин. Абсолютная высота вулкана — 3283 метра над уровнем моря. Для Шивелуча характерны катастрофические извержения с обрушением купола и образованием мощных пирокластических потоков, как это произошло в апреле 2023 года, когда огромное пепловое облако поднялось на высоту до 20 км. Постоянная активность делает его объектом пристального внимания вулканологов, а пеплопады от его извержений регулярно накрывают посёлки Усть-Камчатского района, представляя серьёзную угрозу для авиации и местного населения.

11 июня на Камчатке за сутки зарегистрировали девять землетрясений, одно из которых ощущалось в населённых пунктах силой до трёх баллов, сообщили в региональном управлении МЧС. В ведомстве также отметили, что в регионе сохраняется активность вулканов Безымянный, Шивелуч, Ключевской и Крашенинников, за которыми ведётся наблюдение. Другие подробности не приводятся.