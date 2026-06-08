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Регион
8 июня, 09:28

Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 10 тысяч метров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / oldravvv

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / oldravvv

На Камчатке вечером 8 июня зафиксировали мощный выброс пепла из вулкана Шивелуч. Об этом сообщил камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН.

Видео © Телеграм / Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук" KB GS RAS

Пепловый столб поднялся на высоту до 10 тысяч метров над уровнем моря. Шлейф распространился в северо-западном направлении вглубь полуострова. Высота самого вулкана составляет 3283 метра. В настоящее время пеплопад в населённых пунктах не наблюдается.

Вместе с тем учёные не исключают, что при изменении направления ветра незначительное количество пепла может выпасть на территории Усть-Камчатского, Мильковского и Быстринского округов.

У берегов Камчатки за ночь произошло около 30 землетрясений
У берегов Камчатки за ночь произошло около 30 землетрясений

Несколько дней назад региональное управление МЧС России распространило информацию о том, что вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 12 километров. Вводился красный код авиационной опасности. Облако пепла ушло в восточном направлении, а шлейф распространился в сторону Камчатского залива на 50 километров.

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Александра Мышляева
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