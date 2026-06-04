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4 июня, 00:39

У берегов Камчатки за ночь произошло около 30 землетрясений

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / akimov konstantin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / akimov konstantin

У берегов Камчатки зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,0 на глубине 41 км, после чего в том же районе произошло около 30 повторных сейсмособытий. Жители ощутили только один толчок силой до трёх баллов, угроза цунами не объявлялась. Об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

Сначала сейсмологи зарегистрировали ощущаемое землетрясение магнитудой 6,0. Эпицентр находился в Тихом океане на глубине 41 км.

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Ранее вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 8 километров. Шивелуч — действующий вулкан возрастом 60–70 тысяч лет. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч. Объект находится примерно в 50 км от посёлка Ключи Усть-Камчатского округа и в 450 км от Петропавловска-Камчатского.

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Виталий Приходько
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