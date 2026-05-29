«Дома падали за секунды»: Выжившие в Нефтегорске вспомнили ночь страшного землетрясения

Спустя годы жители посёлка Нефтегорск на Сахалине продолжают вспоминать ночь, когда мощное землетрясение практически стёрло посёлок с лица земли. Многие очевидцы тогда решили, что началась война или произошёл взрыв. Истории местных рассказала «Лента.ру».

«Вдруг всё вокруг озарилось, как прожектором. Все дома как будто из-под низу кто-то бросил вверх, а потом они резко опустились вниз. Ничего не поймёшь, как чумной стоишь: война что ли началась?» — рассказала Людмила Зимина.

Шестилетний Сергей Омшенецкий в ту ночь решил, что на населённый пункт упала бомба. Ребёнок видел горящие дома и слышал крики людей среди обрушений.

Рушащиеся стены увидела и Альбина Барабаш, когда её муж зашёл в ванную комнату. «И в этот момент он успел меня обхватить. Мы летим вниз», — вспоминала женщина. После падения конструкций её придавило плитой. Сильные подземные толчки почувствовали даже жители соседнего города Оха. Елена Боброва рассказала, что из-за тряски с плиты рухнула огромная кастрюля с водой. «Я кричу девкам: «Все в косяки!» — поделилась она.

Гул, похожий на звук трактора, первым услышала воспитательница Зоя Артеменко. Попытка включить свет закончилась тем, что женщину повалило на пол. «Стены заскрипели, затрещали. Потом рвануло — все полетело», — вспоминала россиянка.

Разрушительное землетрясение произошло в ночь с 27 на 28 мая 1995 года. Магнитуда превысила 7,6 балла, менее чем за минуту полностью разрушились 17 крупноблочных домов. Причиной масштабных разрушений стали в том числе ошибки при строительстве — здания возводили по удешевлённой технологии. Жертвами катастрофы стали 2040 человек. После трагедии на месте развернули масштабную спасательную операцию. Именно тогда специалисты впервые применили систему «час тишины», когда техника и разговоры полностью прекращались ради поиска людей под завалами.

