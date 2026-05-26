Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у юго-восточного берега Камчатки

У юго-восточного побережья Камчатки произошло землетрясение. Магнитуда толчка достигла 5,1. Об этом сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. Специалисты продолжают мониторить сейсмическую активность в регионе.

Подземный толчок зарегистрировали 25 мая в 23:31 по местному времени (02:31 мск). Очаг залегал на глубине 53 километра. Эпицентр находился под дном моря. Геологи изучают параметры произошедшего события.

Жители Петропавловска-Камчатского пишут в соцсетях, что ощутили слабые кратковременные подземные толчки. О серьёзных последствиях не сообщали.

Ранее землетрясение магнитудой 3,4 случилось на территории Дербентского района Дагестана. Очаг залегал на глубине 10 километров. Энергетический класс составил 10. На поверхности толчки не ощущались. Жители района продолжили обычную жизнь без изменений.