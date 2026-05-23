В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 3,4

Землетрясение магнитудой 3,4 случилось на территории Дербентского района Дагестана. Очаг залегал на глубине 10 километров, энергетический класс составил 10. Об этом сообщае трегиональное ГУ МЧС.

Данные о колебаниях поступили от дежурного специалиста геофизической службы РАН. Спасатели сразу же начали мониторинг обстановки.

На поверхности толчки не ощущались. Этим объясняется отсутствие обращений от граждан на телефоны экстренных служб.

По официальным сведениям ведомства, жертв и разрушений удалось избежать. Инфраструктура населённых пунктов не пострадала.

Обстановка в районе спокойная. Угрозы для местных жителей нет.

Дагестан — один из самых сейсмически активных регионов европейской части России, что связано со столкновением Аравийской и Евразийской литосферных плит вдоль глубинных разломов Восточного Кавказа и побережья Каспия. Землетрясения здесь носят преимущественно коровый характер; наиболее разрушительным стало Кумторкалинское землетрясение 1970 года интенсивностью до 9 баллов, вызвавшее серьёзные разрушения в Махачкале и изменившее нормы сейсмостойкого строительства. Регулярная фиксация ощутимых толчков подтверждает сохраняющуюся высокую сейсмическую угрозу для густонаселённых равнинных и предгорных районов республики.