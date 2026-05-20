В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,7

На востоке Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился примерно в 24 километрах к востоку от города Малатья. В нём проживают около 441 тысячи человек.

Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров. Такая глубина считается небольшой, поэтому толчки могли ощущаться довольно заметно в ближайших районах.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Турцию регулярно трясёт из-за её положения на стыке крупных тектонических плит. Проще говоря, страна стоит в зоне, где земная кора постоянно «сжимается» и смещается: Аравийская плита давит с юго-востока, Евразийская ограничивает движение с севера, а Анатолийская плита как бы выдавливается на запад. Из-за этого напряжение копится в разломах, а потом резко высвобождается в виде землетрясений.

Главные опасные линии — Северо-Анатолийский и Восточно-Анатолийский разломы. Первый проходит через север Турции в сторону района Мраморного моря и Стамбула, второй — через восток и юго-восток страны. Восточно-Анатолийский разлом как раз связан с районом, где расположены Малатья и соседние провинции.