В Стамбуле посетители кафе приняли басы из машины за землетрясение

В Стамбуле посетители кафе испугались вибраций от мощной аудиосистемы проезжавшей мимо машины, приняв их за подземные толчки. Об этом сообщает Halk TV.

Посетители кафе в Стамбуле паникуют, приняв басы за землетрясение. Видео

Люди в панике бросились на улицу — спустя ровно год после разрушительного землетрясения, в котором в городе пострадали 236 человек, их страх оказался понятным. На этот раз причиной переполоха стала не сейсмическая активность, а чересчур громкая музыка из автомобиля.

