Туристов в Турции и Сочи обложили «налогом на жадность»

Рестораны в Турции, Европе и на российских курортах начали вводить дополнительные сборы для туристов. В некоторых заведениях деньги требуют за совместное использование блюд и даже мытьё посуды. О новых правилах сообщил портал Tourprom.

Нововведения включают плату за «совместное использование блюд». Например, в Бодруме с компании из трёх человек, заказавшей одну пиццу, могут вменить 20% от стоимости блюда за дополнительные тарелки. В Австрии и Италии официально узаконена плата за «дополнительную тарелку» к одному заказу на двоих, достигающая 11 евро. В одном из кафе Вены взимается 1.20 фунта за подачу десерта в стеклянной посуде.

В турецких курортах, таких как Бодрум и Чешме, введена плата за «накрытие стола», достигающая 500 лир с человека. В Сочи, из-за опасений проверок, прямые сборы за посуду заменяются скрытыми наценками. В чеках мелким шрифтом указывают «сервисный сбор» в размере 10-15%. Сообщается об установлении минимальной суммы чека на человека, составляющей 3000-5000 рублей. Также зафиксировано введение платы за принесённые с собой напитки или детское питание, названной «обслуживанием сторонней продукции».

Ранее сообщалось, что популярность Турции среди российских туристов в летнем сезоне превышает популярность Мальдив. Вице-президент Альянса турагентств России Александр Мкртчян отмечает, что ключевыми факторами являются меньшее время в пути и более низкая стоимость перелёта. Прямое авиасообщение с Турцией насчитывает около 200 рейсов еженедельно, в то время как на Мальдивы выполняется всего девять рейсов. Ориентировочная стоимость десятидневного отдыха в Турции для семьи с ребёнком составляет 300 тысяч рублей, при этом аналогичная сумма может уйти только на авиабилеты на Мальдивы.