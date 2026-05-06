Налог на рвоту: Ресторан в Испании ввёл штраф для тех, кто перебрал с «всё включено»

Японский ресторан в испанском городе Хельвс ввел новый «штраф» для посетителей, которые не справляются с безлимитным меню. По информации Mirror, теперь гостям, которые испытывают рвоту в зале или уборных из-за переедания, придется заплатить дополнительную сумму.

Это решение стало ответом на участившиеся случаи, когда клиенты злоупотребляют форматом «всё включено», заказывая еду до тех пор, пока им не становится плохо. Сотрудники ресторана жалуются на рвоту на столах и в туалетах, что создаёт серьёзные проблемы с гигиеной и мешает работе.

Владельцы, принося извинения за эту вынужденную меру, призывают гостей заказывать столько, сколько они действительно могут съесть. Стоимость безлимитного меню в этом азиатском ресторане варьируется от 16,90 до 23,90 евро (1400 до 2100 рублей).

