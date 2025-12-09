Оренбургский ресторан оштрафовали за рекламу с хинкали вместо куполов храма

Суд в Оренбурге назначил ресторану крупный штраф в размере 150 тысяч рублей за рекламу, на которой купола собора Василия Блаженного были заменены на хинкали. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

Поводом для административного дела о нарушении законодательства о свободе совести стали жалобы жителей на рекламные листовки заведения «Нино Вано». На заседании в Ленинском районном суде представитель ресторана попытался переложить вину на дизайнера, который, в свою очередь, заявил, что спорный макет был создан нейросетью.

«По решению суда ресторан оштрафован на 150 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе судов.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил ужесточить ответственность за нарушения закона об обязательном использовании русского языка на вывесках. Парламентарий заявил, что большинство предпринимателей пренебрежительно относятся к требованиям, которые вступят в силу с 1 марта 2026 года.