В России предложили ужесточить ответственность за иностранные вывески

Депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов предложил ужесточить ответственность за нарушения закона об обязательном использовании русского языка на вывесках. Парламентарий рассказал Life.ru, что большинство предпринимателей пренебрежительно относятся к требованиям, которые вступят в силу 1 марта 2026 года.

«Хочу выступить с резкой критикой массового несоблюдения бизнесом нового закона об обязательном использовании русского языка на вывесках. Несмотря на то, что требования вступят в силу только 1 марта 2026 года, уже сейчас очевидно пренебрежительное отношение многих предпринимателей к необходимости привести публичную информацию в порядок. Пройдите по любой улице наших городов — что вы увидите? Сплошное языковое бесправие! Надписи на иностранных языках, которые простому человеку не понять, преобладают повсеместно», — отметил чиновник.

Депутат напомнил, что все публичные надписи — вывески, указатели, таблички — должны быть на русском языке. Иностранные версии допускаются только как дублирующие, причём русский текст обязан быть более заметным. На практике, по его словам, многие обходят эти правила или игнорируют.

«Некоторые думают, что если написать «Кофейня» мелким шрифтом, а крупно оставить «Coffee», то они закон соблюли. Это издевательство над смыслом закона, который призван защитить право наших граждан на доступную информацию. Мы должны положить конец этой вакханалии иностранных слов, засоряющих наше общественное пространство», — сказал он.

Иванов предложил радикально ужесточить ответственность, вплоть до уголовной, за злостное и систематическое нарушение закона о государственном языке. Он считает необходимым повысить административные штрафы до размеров, соизмеримых с причиняемым ущербом, а в случаях демонстративного игнорирования — вводить уголовное наказание.

«Согласно действующим нормам, штрафы для обычных предпринимателей составят от 500 до 1 000 рублей, а для организаций — от 5 000 до 10 000 рублей. Такие суммы не могут служить действенной мерой, особенно для крупного бизнеса. Предлагаемые штрафы — это насмешка. Для сетевых компаний или застройщиков, которые называют целые жилые комплексы иностранными именами, десять тысяч рублей — это сущие копейки, просто расходы на рекламу», — добавил чиновник.

Парламентарий подчеркнул, что цель инициативы — защита культурной идентичности и права граждан на доступную информацию, а также упорядочивание публичного пространства в соответствии с государственными стандартами.

«Мы защищаем не просто буквы. Мы защищаем нашу идентичность, наше право на свою культуру и свой язык в своей же стране. Сначала нам навязывают чужих кукол вместо наших традиционных образов, а потом заставляют читать чужие слова на собственных улицах. Это часть одной большой борьбы, и мы должны в ней победить. Бизнес должен понять, что русский язык — не формальность, а обязательное условие работы в России», — подытожил собеседник Life.ru.

Напомним, с 1 марта 2026 года вступит в силу закон о русскоязычных вывесках, который запретит бизнесменам использовать иностранные слова. Новый нормативный акт требует, чтобы вся информационная и рекламная продукция — вывески магазинов и офисов, указатели, таблички, карточки, упаковки товаров, объявления, меню и прочие материалы — были выполнены на русском языке. Либо придётся дублировать надписи на русском.