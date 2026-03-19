19 марта, 12:14

Американо с яйцом, сваренным в детской моче, стал хитом продаж в китайской кафешке

Обложка © X / Slawa J

Китайская кофейня в Дунъяне (провинция Чжэцзян) удивляет клиентов кофе с яйцами, приготовленными в детской моче. Как передаёт Jiupai News, этот экзотический напиток, сваренный на моче мальчиков-подростков, пользуется ажиотажем: до сотни чашек в день. Заведение привлекает даже гостей из других городов, желающих испытать столь необычный вкус.

Сотрудники заведения рассказали о приготовлении необычного блюда: яйца, сваренные в детской моче, затем запекаются на углях. Этот процесс приводит к частичному подгоранию скорлупы, придавая яйцам солоноватый вкус с лёгкой горчинкой. В кофейне пояснили, что обычно американо и эти яйца подаются раздельно. Тем не менее, персонал отмечает, что некоторые клиенты предпочитают, чтобы яйцо было измельчено и добавлено непосредственно в кофе.

Журналисты выяснили, что яйца, приготовленные таким образом, являются традиционным блюдом в китайской провинции Чжэцзян, особенно популярным весной и зимой. Считается, что они обладают жаропонижающими и кровоостанавливающими свойствами.

Кроме того, в меню кофейни представлен латте с добавлением квашеной капусты и сыра.

Сон по 15 часов, свиные ножки и вино: 102-летняя китаянка раскрыла секрет долголетия

Между тем учёные из Фуданьского университета выявили связь между рационом и вероятностью дожить до 100 лет у пожилых китайцев. Исследование показало, что умеренное потребление мяса особенно важно для людей с дефицитом массы тела.

Наталья Демьянова
