Американо с яйцом, сваренным в детской моче, стал хитом продаж в китайской кафешке

Китайская кофейня в Дунъяне (провинция Чжэцзян) удивляет клиентов кофе с яйцами, приготовленными в детской моче. Как передаёт Jiupai News, этот экзотический напиток, сваренный на моче мальчиков-подростков, пользуется ажиотажем: до сотни чашек в день. Заведение привлекает даже гостей из других городов, желающих испытать столь необычный вкус.

Сотрудники заведения рассказали о приготовлении необычного блюда: яйца, сваренные в детской моче, затем запекаются на углях. Этот процесс приводит к частичному подгоранию скорлупы, придавая яйцам солоноватый вкус с лёгкой горчинкой. В кофейне пояснили, что обычно американо и эти яйца подаются раздельно. Тем не менее, персонал отмечает, что некоторые клиенты предпочитают, чтобы яйцо было измельчено и добавлено непосредственно в кофе.

Журналисты выяснили, что яйца, приготовленные таким образом, являются традиционным блюдом в китайской провинции Чжэцзян, особенно популярным весной и зимой. Считается, что они обладают жаропонижающими и кровоостанавливающими свойствами.

Кроме того, в меню кофейни представлен латте с добавлением квашеной капусты и сыра.

Между тем учёные из Фуданьского университета выявили связь между рационом и вероятностью дожить до 100 лет у пожилых китайцев. Исследование показало, что умеренное потребление мяса особенно важно для людей с дефицитом массы тела.